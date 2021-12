Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Zivilpolizisten fassen mutmaßlichen Taschendieb

Duisburg (ots)

Nach einem mutmaßlichen Taschendiebstahl im Duisburger Hauptbahnhof an einer 83-Jährigen Seniorin haben sich Zivilpolizisten am Dienstagnachmittag (21. Dezember, gegen 15:20 Uhr) mit einer genauen Beschreibung auf die Suche nach dem flüchtigen Täter gemacht.

Sie erfuhren von den Kollegen der Bundespolizei am Bahnhof: Der Verdächtige sei in Richtung Innenstadt gelaufen. Er sei etwa 60 Jahre alt, soll eine graue Cappy tragen und eine Edeka-Tüte bei sich haben.

Sie machten sich auf den Weg in die Stadt und entdeckten nur wenige Minuten später einen Mann, auf den die Beschreibung haargenau passte. Die Beamten bemerkten, dass er in der besagten Edeka-Tüte wühlte und daraus Dokumente hervorkramte, die er im Bereich des Opernplatzes in einen Gully stopften wollte. Hier stellten sie den Verdächtigen. Der Mann - tatsächlich ist er 65 Jahre alt - versuchte zunächst wegzulaufen und sich gegen die Festnahme zu wehren, ließ sich dann aber doch von den Polizisten zur Wache bringen, wo der Fall aufgeklärt werden sollte.

Die Beamten fanden in der Tüte und bei dem Festgenommenen mehrere Tausend Euro Bargeld, die aber nur zum Teil der bestohlenen Seniorin aus dem Bahnhof gehören sollen. Ein weiterer Teil des Geldes - das gab der Tatverdächtige zu - gehört einer 84 Jahre alten Seniorin, die der Mann am selben Tag vor der Sparkasse auf der Königsstraße bestohlen hat. Von ihr sind auch die Dokumente, die im Gully verschwinden sollten.

Die Polizisten stellten das Geld sicher. Es ist noch nicht klar, ob weitere Teilsummen möglicherweise aus anderen Straftaten stammen. Die Ermittlungen der Kripo dazu laufen. Der 65-Jährige muss sich jetzt wegen der Taschendiebstähle mit einem Verfahren auseinandersetzen. Auch wegen des Widerstandes bekam er eine Anzeige.

