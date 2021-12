Polizei Duisburg

POL-DU: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei: Jugendliche greifen Obdachlosen an - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts im Bereich des Duisburger Hauptbahnhofs. In der Nacht zu Dienstag (21. Dezember, gegen 2:50 Uhr) gab es im Bereich des Abgangs zur U-Bahn vor der Verknüpfungshalle (gegenüber des Silberpalais) offenbar einen Streit zwischen mehreren Jugendlichen/Heranwachsenden und einem Obdachlosen (32). Ein männlicher Verdächtiger soll dem 32-Jährigen dabei mehrfach in den Oberkörper gestochen haben. Ein Zeuge (18) hat beobachtet, wie die Gruppe daraufhin durch die Verknüpfungshalle geflüchtet und dann die Treppen hoch in Richtung Gleis 8 gerannt ist. Die Kripo wertet derzeit Videoaufzeichnungen aus und sucht außerdem Zeugen. Drei der Beteiligten können beschrieben werden:

Hauptverdächtiger:

- männlich, zwischen 17 und 20 Jahre alt, kurze blonde Haare, blaue Winterjacke, Jeans -

Begleiter (männlich):

- knapp 1,80 Meter groß, schlank -

Begleiterin (weiblich):

- schulterlange blonde Haare -

Wer Hinweise auf die Jugendlichen geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0203 2800 mit dem Kriminalkommissariat 11 der Duisburger Polizei in Verbindung zu setzen. Der 32-Jährige wird derzeit im Krankenhaus behandelt; Lebensgefahr besteht nicht.

