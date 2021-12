Polizei Duisburg

POL-DU: Röttgersbach: Schmuckdiebe rauben Senioren in Wohnung aus - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

"Habt ihr einen Kugelschreiber und ein Blatt Papier für uns?" Mit diesen Worten verschafften sich am Montagnachmittag (20. Dezember, 16:15 Uhr) ein Mann und eine Frau Zugang zu der Wohnung eines älteren Ehepaares (87 und 91 Jahre) auf der Tellmannstraße. Die bislang unbekannte Frau drang in die Küche und das Wohnzimmer ein und griff nach zwei Schmuckschatullen aus braunem Leder. Sie flüchtete während ihr Komplize den 91-Jährigen im Flur zur Seite schubste. Der Senior blieb unverletzt. Die Täter rannten in die Kaiser-Friedrich-Straße und verstauten die Schmuckkäsen in einer Tasche.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Angaben zu den Räubern machen? Das Ehepaar schätzt die Frau auf 20 bis 35 Jahre und 1,65 Meter groß, den Mann auf 25 bis 40 Jahre und zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß. Beide hatten dunkle Haare, waren dunkel gekleidet und trugen eine blaue OP-Maske. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter 0203 2800 entgegen.

