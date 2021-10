Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen/Emmendingen: Spiegelstreifer auf B3

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 26.10.2021, gegen 16.30 Uhr, streiften sich im Begegnungsverkehr auf der B3 zwei Autos. Etwa in Höhe Wasser kam es zu einer Berührung mit einem weißen VW Passat und einem anderen Auto, das in Richtung Freiburg fuhr.

An beiden entstand offensichtlich Sachschaden. Beide hielten nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei im Anschluss nicht an. Wer zu dem in Richtung Freiburg fahrenden Auto Angaben machen kann, möge sich mit dem Polizeirevier Waldkirch in Verbindung setzen. Telefon: 07681/4074-0.

WKI/rb

