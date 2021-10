Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Feldberg: Brand in einer Wohnung

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde: Feldberg; OT: Altglashütten]

Am 27.10.2021 gegen 02:45 Uhr wurde in der Windgfällstraße 7 ein Dachstuhlbrand gemeldet. Vor Ort angekommen, konnte durch die freiwillige Feuerwehr festgestellt werden, dass es sich um einen kleinen Brand innerhalb einer Wohnung handelte. Durch diesen Brand entstand eine entsprechende Rauchentwicklung, welche die Rauchmelder aktivierte. Die Ursache des Brandes ist nach derzeitigem Kenntnisstand noch ungeklärt. Glücklicherweise fand kein weiterführender Brandverlauf statt. Der 67-jährige Bewohner der Wohnung wurde durch das DRK versorgt und in eine nahegelegene Klinik verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell