Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen: Nicht versichertes Kraftrad

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde: Löffingen]

Am 25.10.2021, gegen 16:00 Uhr, wurde in der "Güterstraße" eine 21-jährige Zweiradfahrerin einer Kontrolle unterzogen. Im Laufe der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich bei dem vermeintlichen Pedelec (umgangssprachlich E-Bike) nicht um ein solches handelte. Grund hierfür war, dass es auch Motorunterstützung bot, wenn die Pedale nicht getreten wurden. Dies ließ sich über einen Gashebel steuern. Da das Fahrzeug in diesem Falle jedoch versicherungspflichtig war und sie es ohne Versicherungsschutz im öffentlichen Verkehr bewegte, wurde gegen die Fahrerin ein Strafverfahren eingeleitet.

