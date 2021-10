Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: 93-jähriger Frau Geldbörse aus Rollator gestohlen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 26.10.2021, wurde einer 93-jährigen Frau ihre Geldbörse aus der Tasche ihres Rollators gestohlen. Sie befand sich in einem Lebensmittelgeschäft und tätigte dort ihre Einkäufe. An der Kasse, so gegen 10.00 Uhr, bemerkte sie das Fehlen ihrer Geldbörse. Kurze Zeit später fand eine Zeugin auf dem Parkdeck am Rathausplatz die Geldbörse der 93-Jährigen. Letztendlich fehlten aus der Geldbörse 60 Euro Bargeld sowie die Bankkarte.

