Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210608-2: Unbekannte beschossen Brühlerin mit Softair-Pistole

Brühl (ots)

Die Polizei Rhein-Erft bittet Zeugen um Mithilfe bei der Suche nach zwei Tatverdächtigen

Nach zwei bislang unbekannten jungen Männern fahnden die Ermittler des Kriminalkommissariats 23. Ihnen wird vorgeworfen am Montagabend (7. Juni) gegen 19 Uhr eine 35- jährige Brühlerin mit einer Softair-Pistole an der Lessingstraße in Höhe eines Lebensmittelmarktes beschossen zu haben. Eine Kugel traf die 35-Jährige am Bein. Verletzt wurde sie aufgrund des Beschusses glücklicherweise nicht.

Nach Angaben der Zeugin war einer der jungen Männer etwa 15 bis 16 Jahre alt, circa 170 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit roten Ärmeln und eine Baseballkappe. Die zweite Person beschrieb die Zeugin ebenfalls als männlich. Der Junge soll zwölf bis dreizehn Jahre alt gewesen sein und etwa 150 bis 160 Zentimeter groß gewesen sein. Er hatte außerdem kurzes schwarzes Haar.

Zeugen, die die Tat oder die beiden Personen beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de beim Kriminalkommissariat 23 zu melden. (akl)

