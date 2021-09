Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Stutensee- Betrunken Unfall verursacht und davongefahren

Karlsruhe

Mit über 1,7 Promille hat ein 53 Jahre alter Autofahrer am Mittwochabend in Blankenloch einen Unfall verursacht und ist im Anschluss einfach davongefahren.

Nach bisherigem Kenntnisstand verlor der 53-Jährige, gegen 22:30 Uhr vermutlich aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge fuhr er auf den Treppenabsatz einer Kirche in der Gymnasiumstraße und setzte mit seinem Unterboden seines Pkws auf. Kurzerhand verließ der Fahrer sein Auto und fuhr mit einem Taxi davon. Durch die verständigten Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Waldstadt konnte der mutmaßliche Unfallverursacher an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.

Hierbei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann fest, weshalb er mit auf das Revier gehen musste. Sein Führerschein wurde vorerst einbehalten. Nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen konnte er die Wache zu Fuß wieder verlassen.

