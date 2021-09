Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Wer hatte Rot? Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht!

Karlsruhe (ots)

Am Mittwoch gegen 10:20 Uhr kollidierten an der Kreuzung Karlsruher Straße / Herrenalber Straße ein Wohnmobil und ein Pkw. Sowohl die 77-jährige Fahrerin des Wohnmobils, als auch der 67-jährige Autofahrer gaben an, bei grünem Licht in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Die Fahrerin des Wohnmobils befuhr den rechten von drei Fahrspuren in Fahrtrichtung Karlsruhe-Rüppurr. Der Autofahrer war in Fahrtrichtung Ettlingen unterwegs und bog an der dortigen Kreuzung nach links ab, um auf die Bundesautobahn 5 in Fahrtrichtung Karlsruhe-Mitte aufzufahren. Das Wohnmobil stieß mit der linken Vorderseite gegen die rechte Seite der vorderen Stoßstange Pkw. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Personen wurden glücklicherweise keine verletzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 07243/3200-0, mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.

