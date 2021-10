Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Disput unter Radfahrern endet in einem Sturz - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots)

Ein 35-jähriger Rennradfahrer befuhr am Dienstag, 26.10.2021, gegen 17.10 Uhr, die Hauptstraße und überholte einen 38-jährigen Citybike-Fahrer. Der 38-Jährige meinte wohl, dass er bei dem Überholvorgang von dem Rennradfahrer geschnitten wurde und überholte wiederrum unter lautstarkem Protest den 35-Jährigen. Dabei scherte der 38-Jährige wohl absichtlich so eng vor dem Rennradfahrer wieder ein, sodass sich die Räder der beiden Fahrräder berührten und der 35-Jährige im weiteren Verlauf stürzte. Der leicht verletzte Rennradfahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell