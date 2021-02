Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Osthofen - Unfallbeteiligter schwarzer PKW gesucht

Worms (ots)

Am Donnerstag, um 8:00 Uhr prallte ein PKW in Osthofen, Wonnegaustraße beim Einfahren auf den Parkplatz der Wonnegauhalle gegen die seitlich der Einfahrt befindliche Leitplanke. Wie die 23-jährige Fahrerin des weißen VW "UP" berichtet, musste sie wegen eines schwarzen PKW, der ihr vom Parkplatz entgegenkam, ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Hierbei streifte sie mit der rechten Fahrzeugseite die Leitplanke, ohne dass es zum Kontakt mit dem anderen Fahrzeug kam. Am Fahrzeug der jungen Frau entstand Sachschaden von ca. 2000 Euro. Der dunkle PKW entfernte sich über die Wonnegaustraße in unbekannte Richtung. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell