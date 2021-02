Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Täterfahndung nach Raubüberfall auf Supermarkt

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Worms (ots)

Am 13.01.2021, um 18:50 Uhr überfiel ein männlicher Täter die NUTZKAUF-Filiale in der Wormser Innenstadt (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117702/4811727). Nachdem er eine Angestellte mit einer schwarzen Pistole bedrohte, erbeutete er Bargeld von mehreren hundert Euro. Die Kriminalpolizei Worms erhofft sich durch die Öffentlichkeitsfahndung mit den vorhandenen Aufnahmen der Überwachungskamera Hinweise aus der Bevölkerung. Der Täter wird wie folgt beschrieben: 18-30 Jahre alt, schlank, trug schwarze Hose mit weißem Emblem in Höhe des rechten Knie, graue Jacke mit 2 dunkleren Querstreifen am rechten Ärmel, schwarze Schuhe, schwarzer Pullover, schwarze Pistole. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell