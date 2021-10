Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: B31 bei Friedenweiler: Streifvorgang im Begegnungsverkehr; Unfallflucht

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Am 26.10.2021 gegen 10:45 Uhr befuhr ein 23-jähriger PKW-Führer die B31 in Fahrtrichtung Freiburg. Auf Höhe Friedenweiler kam ihm ein bislang unbekannter Fahrzeugführer entgegen. Die beiden Fahrzeuge streiften sich im Begegnungsverkehr, was einen Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 300 Euro nach sich zog. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss an den Unfall, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalls. Diese können sich unter der Telefonnummer 07651/9336-0 melden.

