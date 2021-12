Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Bargeld und Handy im Visier von Räubern - Vier Überfälle am Wochenende in der Stadt

Duisburg (ots)

Zwei Überfälle am Freitag, einer am Samstag und einer am Sonntag - Das ist die Bilanz des letzten Adventswochenendes (17. bis 19. Dezember) in Duisburg. Die Räuber hatten es auf ein Handy und die Portmonees ihrer Opfer abgesehen. Glücklicherweise blieb es zwei Mal bei dem Versuch, sein Gegenüber auszurauben.

Am Freitag (17. Dezember) um die Mittagszeit (13:05 Uhr) hat ein etwa 30 bis 40 Jahre alter Mann einem 36-Jährigen am Friedrich-Albert-Lange-Platz Pfefferspray ins Auge gesprüht und dann sein Handy gestohlen. Der Unbekannte soll circa 1,75 Meter groß und schlank gewesen sein. Laut Zeugenaussagen trug er seine rötlichen, kurzen Haare nach hinten gegelt, hatte eine helle Jacke an und einen Rucksack dabei.

Ebenfalls am Freitag (22:05 Uhr) sollen zwei Männer einem Taxifahrer am Halteplatz Holtener Straße / Lehrerstraße in Neumühl mehrfach durch das geöffnete Fenster gegen den Kopf geschlagen und seine Geldbörse gefordert haben. Der 69-Jährige saß in seinem Auto und reagierte nicht auf die Forderung der Unbekannten. Als die Schläge in Richtung seines Kopfes kamen, habe er ihn weggedreht und so schlimmeres verhindert, sagte der Mann den Beamten später bei der Anzeigenerstattung auf der Wache. Dann soll das Duo ohne Beute in Richtung Hohenzollernplatz davon gelaufen sein. Der Fahrer beschrieb einen Angreifer als 25 bis 30 Jahre alt. Aas Alter des anderen konnte er nicht einschätzen.

Auch bei einem versuchten Raub am Samstagmorgen (18. Dezember, 5:35 Uhr) war Pfefferspray im Spiel. Drei Männer zwischen 20 und 22 Jahren sprühte es einem 53-Jährige in der Verknüpfungshalle am Harry-Epstein-Platz ins Gesicht. Als ein Bus einfuhr, seien die dunkel gekleideten Räuber ohne Beute davon gelaufen.

Auf eine 86-jährige Seniorin hatte es am frühen Sonntagabend (19. Dezember, 18:30 Uhr) ein Unbekannter abgesehen. Der Räuber schubste die Frau in den Flur, als sie gerade ihre Haustür auf der Wallstraße aufgeschlossen hatte. Er erbeutete das Portmonee aus ihrem Einkaufskorb und rannte in Richtung Dellplatz weg.

Das Kriminalkommissariat 13 der Duisburger Polizei bearbeitet die vier Raubdelikte und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell