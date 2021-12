Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Über den Fuß gerollt - Polizei sucht Autofahrer

Duisburg (ots)

Eine 41-Jährige zeigte Montagmorgen (20. Dezember) auf der Polizeiwache Hamborn eine Unfallflucht an: Die Frau berichtete den Beamten, dass sie am Freitagmorgen (17. Dezember, 7:15 Uhr) die Einmündung Steinsche Gasse/Friedrich-Wilhelm-Platz in Richtung Plessingstraße überqueren wollte, als sie plötzlich von einem Auto touchiert wurde. Der linke Hinterreifen des schwarzen Wagens sei ihr über den Fuß gerollt, sodass sie auf die Fahrbahn stürzte und sich verletzte. Der Autofahrer sei weitergefahren.

Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei den Autofahrer und weitere Zeugen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 22 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell