Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Montag, 11. Juli 2022:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Lichtenberg: Sprengung eines Geldausgabeautomaten

Montag, 11.07.2022, gegen 04:30 Uhr

Am frühen Montagmorgen kam es in Salzgitter Lichtenberg, Burgbergstraße, zu einer Sprengung eines Geldausgabeautomaten innerhalb eines Gebäudes einer Bankfiliale durch bislang unbekannte Täter. Drei dunkel gekleidete Täter seien im Anschluss mit einem dunklem PKW Audi in Richtung Autobahn A 39 geflüchtet. Zeugen waren durch die Detonation auf die Tat Aufmerksam geworden und hatten die Polizei informiert. Trotz sofort eingeleiteter umfangreicher Fahndungsmaßnahmen, auch unter Einbeziehung eines Polizeihubschraubers, gelang den Tätern die Flucht. Der Geldausgabeautomat und Teile des Foyers der Bankfiliale wurden teilweise erheblich beschädigt. Eine Einsturzgefahr des Gebäudes besteht jedoch nach einer ersten Einschätzung nicht. Die Spezialisten der Polizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Zum entstandenen Sachschaden und zum möglichen Diebesgut können derzeit keine Angaben gemacht werden. Offenbar waren zudem kurz zuvor in unmittelbarer Nähe zum Tatort Kennzeichen eines geparkten PKW entwendet und am Fluchtfahrzeug angebracht worden. Hinweise erbittet die Polizei unter 05341 / 1897-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell