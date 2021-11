Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brand

Neupotz (ots)

Am 19.11.2021 kam es gegen 09:30 Uhr im Rahmen von Brückensanierungsarbeiten unter der Zufahrtsstraße zum Anglerheim in Neupotz zu einem Generatorbrand. Der Generator wurde zum Antrieb von Wasserpumpen verwendet. Dieser fing vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an zu brennen. Sowohl der Generator, als auch der Anhänger auf welchem der Generator stand, brannte vollständig aus. Der Brand wurde durch die Feuerwehren Neupotz und Rheinzabern vollständig gelöscht. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

