Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld - 23 Verkehrsteilnehmer missachten Durchfahrtsverbot

Lingenfeld (ots)

Am gestrigen Vormittag in dem Zeitraum von 07:35 Uhr bis 08:25 Uhr und am heutigen Morgen im Zeitraum von 07:35 Uhr bis 09:10 Uhr wurde jeweils das Durchfahrtsverbot auf dem Verbindungsweg Am Hirschgraben in Lingenfeld kontrolliert. Bei den beiden Kontrollen wurden insgesamt 23 Verstöße geahndet. Die meisten Betroffenen staunten nicht schlecht, als ihnen die Polizei mitteilte, dass sich das Bußgeld aufgrund des Durchfahrtsverbots seit der Einführung des neuen Bußgeldkatalogs mehr als verdoppelt hat.

