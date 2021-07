Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Einbrecher lassen Tresor mitgehen - Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Heidelberg-Rohrbach (ots)

Am Freitag brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Heidelberger Stadtteil Bergheim ein. Die Täter verschafften sich Zutritt zu dem Anwesen in der Freiburger Straße und drückten im 4. Obergeschoss ein schräggestelltes Fenster neben der Wohnungstür auf. Anschließend stiegen sie in die Wohnräume ein. Hier durchwühlten sie Schränke und Schubladen in allen Räumen. Dabei bemerkten sie auch einen Tresor, den sie offenbar in einen Bettbezug packten und aus der Wohnung schleppten.

Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell