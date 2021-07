Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Bei Einbruch elektronische Geräte und Schmuck erbeutet - Zeugen gesucht

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots)

Elektronische Geräte, Schmuck und Uhren erbeuteten unbekannte Täter bei einem Einbruch in eine Wohnung am Freitag im Stadtteil Schwetzingerstadt. Die Einbrecher drangen zwischen 8.30 Uhr und 16.00 Uhr auf unbekannte Weise in ein Mehrfamilienhaus in der Augartenstraße ein. Im ersten Obergeschoss brachen sie gewaltsam die Tür einer Wohnung auf und durchwühlten in mehreren Räumen alle Schränke und Schubladen. Dabei ließen sie zwei tragbare Computer, mehrere Mobiltelefone, Armbanduhren, Ringe sowie Bargeld in unterschiedlichen Währungen mitgehen. Der entstandene Sach- und Diebstahlschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell