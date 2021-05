Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Oststadt: 49-Jähriger überfällt Kiosk und wird festgenommen

Hannover (ots)

Am Mittwoch, 05.05.2021, hat ein 49 Jahre alter Mann einen Kiosk an der Großen Pfahlstraße in der hannoverschen Oststadt überfallen. Dabei erlitt eine 51-jährige Angestellte einen Schock. Der Mann konnte anschließend von der Polizei widerstandslos festgenommen werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der 49-Jährige gegen 19:30 Uhr einen Kiosk an der Großen Pfahlstraße. Unvermittelt entnahm er Glasflaschen aus den Auslagen und warf sie in Richtung einer 51-jährigen Angestellten. Die Frau konnte den Flaschen ausweichen und flüchtete aus dem Kiosk. Der 49-Jährige verriegelte die Zugangstür von innen und randalierte massiv im Kiosk. Anschließend entnahm er einer Schublade die Kassenlade.

Ein Zeuge alarmierte die Polizei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte entriegelte der Mann nach Aufforderung der Polizei die Tür, trat aus dem Kiosk und konnte ohne Gegenwehr festgenommen werden. Die 51-jährige Frau stand unter Schock und wurde von dem hinzugerufenen Rettungsdienst erstversorgt. Der 49-Jährige verletzte sich beim Raubüberfall leicht. Er wurde ebenfalls medizinisch versorgt. Die Beamten stellten bei ihm mutmaßliches Raubgut sicher und brachten ihn anschließend ins Polizeigewahrsam. Ein freiwilliger Atemalkoholtest wurde durchgeführt, dieser ergab 0,46 Promille. Nach dem Beenden der polizeilichen Maßnahmen wurde der 49-Jährige wieder entlassen.

Die Polizei ermittelt gegen den Mann wegen Raubes. /nash, ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell