Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim

Waldhof

Brand eines Baucontainers

eine Person tot geborgen

2. Pressemeldung

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet, geriet am Freitagabend kurz vor 23.00 Uhr ein Baucontainer auf einem Firmengelände in der Carl-Reuther-Straße aufgrund bislang unbekannter Ursache in Brand. Bei den Löscharbeiten fanden die Rettungskräfte im Container eine bereits verbrannte Leiche. Die genauen Umstände sind noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen der Kriminalpolizei.

