Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: 23-jähriger Mann von Unbekannten durch Messerstiche verletzt - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Altstadt (ots)

Ein 23-jähriger Mann wurde am frühen Freitagmorgen in der Heidelberger Altstadt von zwei unbekannten Tätern mit Messerstichen verletzt. Der junge Mann befand sich kurz nach Mitternacht, zusammen mit einem gleichaltrigen Bekannten, in der Unteren Straße. Als beide vor einem Lokal standen, kam es unvermittelt zu einer Auseinandersetzung mit zwei unbekannten Männern. Im weiteren Verlauf wurde von den Unbekannte ein Messer eingesetzt und gegen den 23-Jährigen gestochen. Dieser erlitt dabei zwei lange und tiefe Stich- bzw. Schnittverletzungen. Anschließend flüchteten die Unbekannten vom Tatort. Der Geschädigte wurde nach Erstversorgung durch Rettungskräfte vor Ort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach Auskunft der behandelnden Ärzte konnte Lebensgefahr ausgeschlossen werden.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

- Ca. 185 cm groß - Stämmig - Braune Haare - War bekleidet mit einer dunklen Hose und einem weißen Shirt - Trug eine braune Jacke

Täter 2:

- Ca. 180 cm groß - Normale Statur - Dunkelblond - Trug ein schwarzes Shirt

Beide Männer waren ca. 25 Jahre alt, einer der beiden hatte ein süd- bis südosteuropäisches Aussehen.

Das Fachdezernat bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern an.

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell