Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönau-Altneudorf/Rhein-Neckar-Kreis: angeblicher Microsoft-Mitarbeiter ergaunert 5-stelligen Geldbetrag von 61-jähriger Frau

Schönau-Altneudorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie erst am Donnerstagmorgen bekannt wurde, ist eine 61-jährige Frau aus dem Schönauer Ortsteil Altneudorf bereits am Montag, 05.07.2021 Opfer eines angeblichen Microsoft-Mitarbeiters geworden. Die Frau hatte an diesem Tag den Anruf eines unbekannten Mannes erhalten, der vorgab vom Microsoft-Support-Team und sein und dass auf dem PC der Frau eine Schadsoftware festgestellt worden sei. Er überredete die Frau, ihm Fernzugriff zu ihrem PC zu gewähren. Hierdurch konnte dieser einen fünfstelligen Geldbetrag auf andere Bankkonten transferieren, was die 61-Jährige jedoch erst später bemerkte. Als sie schließlich ihr Onlinekonto sperren ließ, war der Betrag bereits unwiederbringlich gebucht.

Die Polizei rät Folgendes:

- Die Firma Microsoft führt solche Anrufe nicht durch (Hinweise hierzu auch auf der Microsoft-Homepage). - Nicht auf Anrufe von angeblichen Microsoft-Mitarbeitern eingehen und sofort auflegen. Auch nicht auf die Frage, "Do you speak English" mit "Yes!" antworten. - Auf keinen Fall persönliche Daten, Bankkonto- oder Kreditkartendaten oder Zahlungsdaten wie PINs oder TANs an die Anrufer herausgeben. - Keine Software installieren oder installieren lassen!

Wurde man bereits Opfer?

- Rechner vom Internet trennen und runterfahren. Über einen anderen nicht infizierten Rechner unverzüglich betroffene Passwörter ändern. - Rechner überprüfen lassen und evtl. Fernwartungsprogramm auf dem Rechner löschen. - Kontakt zu den Zahlungsdiensten und Unternehmen aufnehmen, deren Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt sind. - Vom Geldinstitut beraten lassen, ob bereits getätigte Zahlungen zurückgeholt werden können. - Anzeige bei der Polizei erstatten! - Ggf. Betrugsversuch zusätzlich bei Microsoft melden: www.microsoft.com/de-DE/concern/scam

Alle Informationen zum Betrugsphänomen gibt es auch hier: www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell