Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim

Waldhof

Brand eines Baucontainers

Pressemeldung Nr. 1

Mannheim (ots)

Am Freitagabend kurz vor 23.00 Uhr geriet ein Baucontainer auf einem Firmengelände in der Carl-Reuther-Straße auf bislang unbekannte Art in Brand. Die Feuerwehr ist derzeit mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell