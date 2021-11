Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Dreiste Diebe entwenden Bargeld

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Vorsicht beim Einkauf! Diebe nutzen günstige Gelegenheit, um unbemerkt Ihr Portemonnaie zu stehlen. So ging es gestern Mittag (18.11.2021, 14.30 Uhr) einer 84 Jahre alten Frau, als sie von einer jungen Einkäuferin angesprochen wurde, weil sie auf einer Lebkuchenverpackung den Preis nicht lesen konnte. Die Frau zeigte sich hilfsbereit, währenddessen ein Mittäter heimlich ihre Handtasche öffnete und ihr Portemonnaie mit knapp 200 Euro Bargeld klaute. Während von dem Mittäter keine Personenbeschreibung vorliegt, handelte es sich bei der Ganovin um eine 30 Jahre alte, 165 - 170 cm große Frau mit normaler Statur. Sie hatte lange schwarze Haare, in denen sie ein helles Haarband mit Glitzerperlen trug. Zudem war sie mit einer dunklen Jacke mit Kunstpelz am Kragen bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell