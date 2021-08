Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei bittet um Hinweise zu Sachbeschädigungen auf Friedhof

Parchim (ots)

Nach mehreren Sachbeschädigungen auf dem Friedhof in Parchim bittet die Polizei jetzt um Hinweise aus der Bevölkerung. In der Nacht zum Dienstag haben unbekannte Täter auf dem Friedhof in der Lübzer Chaussee mehrere Abfallcontainer umgeworfen und deren Inhalt ausgeschüttet. Zudem sind einige Mülleimer seither verschwunden. Darüber hinaus haben die Unbekannten mehrere Wasserhähne auf dem Friedhofsgelände geöffnet. Das ausströmende Wasser verursachte zum Teil größere Wasserlachen. Nach einer ersten Übersicht wurde von einigen Gräbern auch Grabschmuck entfernt und weggeworfen. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich bereits vor einer Woche. Die Polizei in Parchim Tel. 03871/ 6000), die jetzt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ermittelt, bittet um Hinweise zu diesen Vorfällen.

