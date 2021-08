Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: PKW erfasst Motorrad - Kradfahrer schwer verletzt

Dömitz (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Motorrad ist am Dienstagabend in Dömitz ein 64-jähriger Mann schwer verletzt worden. Der Motorradfahrer erlitt unter anderem eine Beinfraktur und kam anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen zufolge war der PKW von einem Parkplatz kommend auf die Straße gefahren und hat dabei offensichtlich den Motorradfahrer übersehen. Beim Auffahren auf die Straße wurde der Kradfahrer seitlich vom PKW erfasst. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden, der auf mehrere Tausend Euro geschätzt wurde. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern noch an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell