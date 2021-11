Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Brand in ehemaligem Bahnhofsgebäude

Rastow (ots)

Donnerstagnacht kam es zu einem Brand im ehemaligen Gebäude des Rastower Bahnhofs. Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer in einem Raum des Gebäudes aus, in welchem unter anderem batteriebetriebene Werkzeuge lagerten. Gemeldet wurde der Brand durch einen 54-Jährigen, der Renovierungsarbeiten in dem Gebäude durchgeführt hatte und den Rauch in der Nacht bemerkte. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, versuchte der Mann das Feuer zu löschen. Durch die starke Rauchentwicklung bekam der 54-Jährige Atemprobleme und musste anschließend durch den Rettungsdienst vor Ort medizinisch versorgt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Grund für das Feuer war vermutlich eine technische Ursache.

