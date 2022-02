Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ehemaliger Mitbewohner als Dieb entlarvt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Sonntagnachmittag teilte ein Zeuge der Polizei Saale Holzland mit, dass aus seiner Wohngemeinschaft Am Bahnhof in Stadtroda mehrere Lebensmittel sowie ein Fahrrad eines Mitbewohners entwendet wurden. Bei der Sachverhaltsaufnahme ergaben sich Hinweise zum möglichen Täter, welcher nach Tümpling verzogen sein soll. Diesem Hinweis wurde nachgegangen. Und tatsächlich konnten die benannten Lebensmittel auf dem Küchentisch festgestellt werden. Auch stellten die Beamten im Kellerbereich das entwendete Fahrrad fest. Der 30-Jährige hatte nach seinem Auszug aus der Wohngemeinschaft den Schlüssel einbehalten. Sowohl der Schlüssel als auch das Fahrrad wurden Sichergestellt und an den Berechtigten übergeben. Die Lebensmittel wurden beim Täter belassen, welcher noch eine Anzeige als Nachschlag bekam.

