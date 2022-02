Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrzeuge beschädigt

Jena (ots)

Unbekannte begaben sich zu einem abgestellten Pkw VW in der Maurerstraße und beschädigten diesen. Neben einem luftleeren Reifen hinterließen die Unbekannten auch mehrere Kratzer an der Fahrertür. Hinweise zum Verursacher liegen nicht vor. Auch im Kritzegraben beschädigten unbekannte einen Pkw. An einem am Fahrbahnrand abgestellten Dacia wurde der linke Außenspiegel aus der Verankerung gerissen.

