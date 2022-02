Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Lagerhalle aufgebrochen

Apolda (ots)

Gegen 09:00 Uhr, am 13.02.2022 teilte ein aufmerksamer Bürger der örtlichen Polizeidienststelle mit, dass in eine Lagerhalle in der Lessingstraße in Apolda eingebrochen wurde. Augenscheinlich wurde durch unbekannte Täter ein Holzfenster aufgehebelt und eine Metalltür aufgebrochen, so dass ein Sachschaden in Höhe von ca. 220 Euro entstand. Aus dem Gebäude wurde nach ersten Erkenntnissen scheinbar nichts entwendet.

