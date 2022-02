Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Am Steuer eingeschlafen

Obertrebra (ots)

Am 14.02.2022, gegen 02:20 Uhr wurde der Polizei Apolda ein Unfall gemeldet, an dem ein 62jähriger Ford-Fahrer alleinbeteiligt war. Der Fahrzeugführer war mit seinem Pkw samt Anhänger in Obertrebra, in der Dorfstraße in einer Rechtskurve gegen einen Laternenmast und in der Folge gegen eine Mauer gefahren. Verletzt wurde er glücklicherweise nicht. Jedoch entstand am Fahrzeug Totalschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro sowie weiterer Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Öl lief aus und die Freiwillige Feuerwehr kam zum Einsatz. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Fahrer gab an, am Steuer kurz eingenickt zu sein und daher den Unfall verursacht zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief negativ.

