Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch

Diebstahl

Weimar (ots)

In der Zeit vom 12.02.2022, 09:00 Uhr bis zum 13.02.2022, 19:00 Uhr verschafften sich ein oder mehrere Täter auf bisher unbekannte Art und Weise, Zugang zu einer Wohnung in Bad Berka, Solesmeser Straße. Es wurde die Wohnung und die Unterwäsche der Wohnungsinhaberin durchwühlt, desweiteren die Toilette und die Badewanne benutzt. Beim Verlassen der Wohnung wurde ein Unterwäsche-Set sowie diverse Lebensmittel entwendet, der oder die Täter entfernten sich in unbekannte Richtung.

