Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bei Gewahrsamnahme Betäubungsmittel aufgefunden

Jena (ots)

Am Sonntagmorgen, kurz vor 6 Uhr, kam es zu einem Polizeieinsatz vor einem Lokal in der Johannisstraße in Jena. Einsatzgrund war ein junger Mann, welcher das Lokal nicht verlassen wollte. Als die Beamten vor Ort eintrafen, war der 36-jahrige Mann bereits vor dem Lokal und wurde einer Kontrolle unterzogen. Da er zunehmend aggressiver wurde, erheblich alkoholisiert war und den Platzverweis nicht befolgte, wurde er in Gewahrsam genommen. Bei der Durchsuchung seiner Sachen wurde eine geringen Menge Cannabis aufgefunden und beschlagnahmt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

