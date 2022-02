Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: unter Alkohol und ohne Führerschein am Steuer

Apolda, Heidenberg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag um 02:48 Uhr stellten die Beamten einen 38- jährigen Pkw-Fahrer in Apolda, Heidenberg fest, welcher in Schlangenlinien fuhr. Eine Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen. Zudem war deutlich Alkoholgeruch wahrnehmbar. Weil der Mann einen Alkoholtest verweigerte, erfolgte die Blutentnahme im Krankenhaus. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell