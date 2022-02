Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Passant bedrängt - bei Flucht gestürzt und verletzt

Apolda, Straße des Friedens (ots)

Am Freitagabend gegen 19:20 Uhr wurde ein 18-jähriger Fußgänger von einer Gruppe bestehen aus 3 bis 4 Personen bedrängt und beschimpft. Beim Versuch, zu flüchten, stürzte der junge Mann, und verletzte sich an der Schulter, sodass sich eine Behandlung im Krankenhaus rforderlich machte. Die Ermittlungen zu den unbekannten Tätern dauern an.

Hinweise nimmt die Polizei Apolda unter Tel. 03644/541-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell