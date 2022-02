Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Garagenanlage

Jena/Zöllnitz (ots)

Zum wiederholten Mal brachen unbekannte Täter in mehrere Garagen in den Garagenkomplex in Jena / Zöllnitz ein, welcher sich unweit des dortigen Kreisverkehrs befindet. Die Polizei wurde am 12.02.2022 über offen stehende Garagen informiert. Vor Ort konnte man vier offene Garage feststellen, wobei nur an einer tatsächliche Aufbruchsspuren vorhanden waren. Da die Nutzer der Garagen derzeit noch unbekannt sind, ist nicht klar, ob überhaupt etwas entwedet wurde. Es entstand geringer Sachschaden an den Schließvorrichtungen.

