POL-HX: Bad Driburg, Brakeler Straße, Nacht von Freitag auf Samstag 13./14.11.2021, 18.00 - 07.00 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben sich bisher unbekannte Personen an einem Zigarettenautomaten in der Brakeler Straße in Bad Driburg zu schaffen gemacht und diesen aufgebrochen. Der Inhalt des Automaten wurde entwendet und ein größerer Sachschaden angerichtet. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich der Brakeler Straße / Brunnenstraße gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei Bad Driburg unter der Tel. Nr.: 05253-98700 entgegen.

