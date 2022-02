Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahren ohne Führerschein im Doppelpack

Jena (ots)

Am Samstagabend, kurz vor Mitternacht, waren Beamte der Polizei Jena auf Streife im Bereich des Stadions in Jena. Hier fielen ihnen zwei Pkw auf, welche hintereinander in Richtung Stadtrodaer Straße fuhren. Bei Erblicken des Streifenwagens stoppte der erste Pkw plötzlich. Die Beamten entschlossen sich daraufhin, die Fahrzeuge einer Kontrolle zu unterziehen. In der Dunkelheit bemerkten die Beamten, dass im ersten Fahrzeug ein Fahrerwechsel vollzogen wurde. Weiterhin entfernte sich der Fahrer des zweiten Pkw, während die Beamten das erste Auto in der Kontrolle hatten. Durch mittlerweile eingetroffene Zusatzkräfte konnte der flüchtige Mann schließlich in der Nähe festgestellt werden. Es stellte sich heraus, dass die beiden jungen Männer im Alter von 20 und 21 Jahren nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis waren und die Tat einräumten. Im zweiten Fahrzeug befanden sich weitere drei Personen, von denen jedoch ebenfalls keiner einen Führerschein hatte, so dass der Fahrzeugschlüssel sichergestellt wurde. Gegen die beiden Täter wurden Strafverfahren eingeleitet.

