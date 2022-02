Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfällen

Weimar (ots)

Am Wochenende wurden im Bereich der PI Weimar zwei Personen bei Verkehrsunfällen verletzt.

Bereits am Freitagmorgen ereignete sich ein Unfall in Weimar in der Erfurter Straße. Hier fuhr auf Grund von Unachtsamkeit ein 29-jähriger Nissanfahrer auf einen Audi auf, dessen 37-jährige Fahrerin hierdurch leicht verletzt wurde.

Zu einem weiteren Unfall kam es am Freitag kurz nach 22 Uhr in Nohra. Eine 58-Jährige kam hier mit ihrem Mercedes auf der Straße "Am Troistedter Weg" in einer scharfen Linkskurve von der Straße ab, überfuhr zwei Feldsteine, einen Abhang hinunter und kam nach circa 30 Metern auf einem Feldweg zum Stehen. Hierbei wurden Feldsteine und ein Baum beschädigt. Zusätzlich dazu entstand am Fahrzeug ein Schaden von 15000 Euro und der Mercedes war nicht mehr fahrbereit. Die Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall im Rückenbereich und musste zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen ins Klinikum verbracht werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell