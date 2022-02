Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Polizeilicher Einsatz in einer Gemeinschaftsschule

Jena (ots)

Am heutigen Vormittag erhielt die Polizei Jena, durch den Schulleiter einer Gemeinschaftsschule in der Osmaritzer Straße in Jena, die Mitteilung, dass in einer Toilette innerhalb der Schule ein Schriftzug festgestellt wurde, welcher auf eine mögliche Bedrohungslage am heutigen Tag Rückschlüsse zulassen könnte. Da eine akute Gefahr für die Personen im Objekt nicht gänzlich ausgeschlossen werden konnte, wurden umfangreiche polizeilichen Maßnahmen eingeleitet. Im Zusammenwirken mit Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei wurde das Objekt sukzessive und akribisch abgesucht. Hierbei konnten aber keine Unregelmäßigkeiten, gefährlichen Gegenstände oder ähnliches vorgefunden werden, welche auf ein mögliches Anschlagsszenario hindeuten. Während des polizeilichen Einsatzes wurde der Verkehr um das Objekt weiträumig umgeleitet und die Schüler, welche am heutigen Tag ihre Zeugnisse erhielten, nacheinander an die Eltern übergeben. Die Ermittlungen zu dem oder den Tätern wurden aufgenommen. Über die mögliche Motivlage, warum der Schriftzug an der Toilettentür angebracht wurde, kann aktuell noch nichts gesagt werden.

