Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kleine Eigentümerin gefunden

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Während der Streifentätigkeit in Eisenberg am Donnerstagnachmittag stellten Polizisten im Bereich eines Abrisshauses ein hochwertiges Kinderfahrrad fest. Jedoch war der Nutzer weit und breit nicht zu sehen. Die Beamten schauten sich das Rad genauer an und unterzogen es einer Überprüfung. Diese ergab aber keinerlei Fahndungshinweis. Noch während der Überprüfung erschein vor Ort ein 12-jähriges Mädchen und teilte mit, dass es sich um ihr Fahrrad handelte. Die Polizisten übergaben selbstverständlich das Rad und so konnte das Mädchen wieder davon radeln.

