Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Durchgedreht

Jena (ots)

Durchgedreht ist am Donnerstagvormittag ein 24-Jähriger aus Jena. Seine Mitbewohnerin informierte die Rettung, weil der junge Mann im Drogenrausch völlig neben sich stand und zudem anfing Gegenstände zu zerstören und aus dem Fenster zu schmeißen. Die Rettungskräfte alarmierten daraufhin Polizeibeamte zur Unterstützung nach. Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zerstörte der junge Mann mehrere Scheiben der Wohnung und der Hauseingangstür. Weiterhin wurde ein Fahrzeug, was vor dem Haus stand, durch die heruntergeworfenen Gegenstände leicht beschädigt. Während sich der Mann gegen eine medizinische Betreuung wehrte, konnten noch weitere Betäubungsmittel bei ihm festgestellt werden, was nun neben der Sachbeschädigung auch noch eine Anzeige wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz mit sich brachte. Mit Hilfe der Polizeikräfte konnte der 24-Jährige einem Arzt zugeführt werden.

