Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auf frischer Tat

Jena (ots)

Am Donnerstagmorgen wurde ein georgischer Staatsbürger auf frischer Tat beim Dieseldiebstahl erwischt. Der 33-Jährige betrat das Tankstellengelände in der Stadtrodaer Straße mit einem Tankkanister und zapfte unbehelligt Kraftstoff im Wert von über 37 Euro. Als der junge Mann seinen "Tankvorgang" beendet hatte, entfernte er sich, ohne natürlich zu bezahlen, vom Gelände. Eine Mitarbeiterin beobachtete aber den ganzen Spuk, eilte dem Dieb auf seiner Flucht hinterher und forderte ihn auf seine Rechnung zu bezahlen. Widerwillig folgte der 33-Jährige der Mitarbeiterin und kam ihrer Aufforderung nach. Da der Mann den Polizeibeamten, welche in der Zwischenzeit eingetroffen waren, kein Unbekannter war und es in der Vergangenheit bereits mehrfach zu solchen Betrugshandlungen gekommen ist, wurde der 33-Jährige mit zur Dienststelle genommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft musste der Dieseldieb eine Sicherheitsleistung hinterlegen und einen Zustellungsbe

