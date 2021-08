Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei überführt Kiffer im Schatten der Wache

Münster (ots)

Einen denkbar ungünstigen Ort zum Kiffen haben sich am Donnerstagnachmittag (12. August) zwei junge Männer ausgesucht.

Als zwei Bundespolizisten die Wache am Hauptbahnhof Münster betreten wollten, nahmen sie den markanten Geruch von Marihuana wahr, der in der Luft hing. Ein Blick um die Ecke brachte Klarheit. In einem Nebeneingang zum Dienstgebäude saßen der 17-Jährige und sein 18-jähriger Begleiter und rauchten einen Joint. Bei der Durchsuchung der beiden Männer aus Hamm fand sich jeweils ein weiterer Joint.

Diese Joints wurden beschlagnahmt und gegen beide wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell