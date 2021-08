Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 2.500 Euro durch Bundespolizei eingezogen und seit 15 Jahren gesuchter mutmaßlicher Betrüger am Flughafen Düsseldorf festgenommen

Düsseldorf (ots)

Am gestrigen Donnerstagmittag (12.08.21) stellte die Bundespolizei im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Antalya/ Türkei einen 22-Jährigen fest, der zur Festnahme ausgeschrieben war. Der niederländische Staatsangehörige führte im Januar dieses Jahres, während einer Fahrt in Richtung Salzburg, 12 Gramm Ecstasy mit sich. Festgestellt wurde dies im Rahmen einer polizeilichen Kontrolle auf einem Parkplatz im Gemeindegebiet Bad Feilnbach, Nähe Rosenheim. Die Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen konnte der in Österreich wohnhafte Mann jedoch abwenden, indem er die Geldstrafe in Höhe von 2.500 Euro vor Ort bei der Bundespolizei beglich. Im Anschluss trat er seinen Flug nach Antalya an.

Anderthalb Stunden später wurde ein 45-Jähriger zur grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Istanbul/ Türkei vorstellig, nach welchem seit bereits 15 Jahren gefahndet wurde. Das Amtsgericht Bielefeld hatte gegen den in der Türkei wohnhaften Mann im März 2006 einen Untersuchungshaftbefehl wegen Betruges erlassen. Laut diesem soll der Angeschuldigte im Zeitraum von Mai 2003 bis März 2005 in insgesamt 26 Fällen Umsatzsteuern in Höhe von über 200.000 Euro hinterzogen haben. Nachdem ihm bekannt wurde, dass die Staatsanwaltschaft gegen ihn Ermittlungen eingeleitete, habe er die Flucht in die Türkei ergriffen. Laut dem Landgericht Detmold sei aufgrund der ihm zur Last gelegten Taten mit einer erheblichen Freiheitsstrafe zu rechnen. Im Laufe des Tages wurde der Mann dem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell