Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei auf der Autobahn A 40; 33-jähriger Deutscher wurde mit zwei Haftbefehlen gesucht

Kleve - Kempen (ots)

Am Donnerstagmorgen, 12. August 2021 um 00:50 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei auf der Bundesautobahn A 40 einen 33-jährigen Mann aus Dinslaken in einem Audi A 6 mit Gelsenkirchener Zulassung. Bei der Personalienüberprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen stellte sich heraus, dass der Reisende gleich mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde. Das Amtsgericht Gelsenkirchen hatte einen Sicherungshaftbefehl gegen ihn erlassen, da er gegen Bewährungsauflagen verstoßen hatte. Außerdem suchte ihn die Staatsanwaltschaft in Bochum wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Entziehung der Fahrerlaubnis. Hiernach muss der Gesuchte noch eine 80-tägige Haftstrafe verbüßen. Der Mann wurde daraufhin verhaftet und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen im Bundespolizeirevier Kempen dem Haftrichter in Gelsenkirchen vorgeführt.

