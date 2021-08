Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Sexuelle Belästigung in der S1 von Dortmund nach Solingen - Bundespolizei sucht Tatverdächtigen

Bochum - Dortmund (ots)

Zu einer sexuellen Belästigung soll es gestern Mittag (11. August) in der S1 von Dortmund Hauptbahnhof nach Solingen gekommen sein. Nach Angaben der Geschädigten, soll ein Mann mittleren Alters, sich ihr unsittlich genähert und gezeigt haben.

Gegen 13:30 Uhr wurde die 30-jährige Geschädigte bei der Bundespolizei in Bochum vorstellig. Ein Mann habe sich bereits beim Einstig in die S1 am Dortmunder Hauptbahnhof zu der Bochumerin, in einem hinteren Zugabteil gesetzt.

Bereits dort bemerkte die Geschädigte, dass der Tatverdächtige begann an seinem Geschlechtsteil zu manipulieren. Anschließend soll der Mann mit der kräftigen Statur die 30-Jährige zum Geschlechtsakt aufgefordert haben.

Die junge Frau verlies in Bochum den Zug und wandte sich umgehend an die Bundespolizei.

Bundespolizisten sicherten die Videoaufzeichnungen aus dem betroffenen Zug und werden diese Auswerten.

Die Geschädigte beschrieb den tatverdächtigen Mann als ca. 40 bis 50-Jahre alt. Er wies eine kräftige bis untersetzte Figur auf und hatte eine Glatze. Zum Tatzeitpunkt trug er ein graues T-Shirt und eine beige Hose.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung ein und bittet Zeugen um Hinweise. Wer kann Angaben zum Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 oder jede Polizeidienststelle entgegen. *BA

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell